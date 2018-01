În prima zi din an, flăcăii din comuna dâmbovițeană Gura Șuții pleacă cu Plugușorul. Dar nu în cete și pe jos, cum se obișnuiește, ci călare. Se spune că gospodarii care primesc călăreții vor avea parte de belșug în noul an.

Cu plugușorul pe cai. Tradiții într-un sat dâmbovițean EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link: Localnicii din Gura Șuții spun că Plugușorul lor este unic. Tinerii neînsurați pleacă dis-de-dimineață călare și nu se opresc până nu colindă toate gospodăriile, vestind venirea noului an.

Colindătorii sunt întâmpinați de gazde cu mare bucurie, iar vestirea noului an de către urătorii călare este... citeste mai mult

azi, 17:27 in Cultura-Media, Vizualizari: 33 , Sursa: TVR in