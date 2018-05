Înaintea meciului care-i poate aduce titlul în Liga 1 Betano, CFR - Viitorul, Dan Petrescu a fost în Anglia pentru a disputa un meci caritabil între fostele glorii ale lui Chelsea şi cele ale lui Inter Milano. Antrenorul clujenilor s-a revăzut cu foştii săi colegi, iar aceştia, în frunte cu Vialli, îi vor face diseară galerie din faţa televizorului.

"A fost mai bine decât să fii antrenor. Am devenit jucător înapoi. Să îmbrac iar tricoul lui Chelsea a fost special, dar am fost în primul rând pentru că un antrenor drag mie, la care am ţinut, a decedat acum o lună, Ray Wilkins şi acest meci a fost în memoria lui şi mi-am dorit să ajung. Mai ales că era o şansă...