HC Dunarea Braila continua pasa proasta in care se afla si ramane cu o singura victorie in primele patru etape, dupa infrangerea categorica suferita pe propriul teren, in fata lui HCM Rm. Valcea, scor 16-25(4-9). Meciul a debutat cu multe ratari de...

Info Braila, 9 Octombrie 2017