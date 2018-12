Mos Crãciun a sosit la patru copii din Bârlad care nu au din ce trãi!

POVESTE TRISTÃ DE CRÃCIUN

LUMINÃ DE CRÃCIUN…Familia Gheorghe trãieste zilnic un cosmar: se zbate într-o sãrcie lucie, într-o minusculã cãsutã din Cartierul Deal 2, din Bârlad. Mama are 41 de ani si este bolnavã, iar cei cei patru copii cu vârste între 9 si 16 ani o îngrijesc în fiecare zi, cu speranta cã se va face bine. Trãiesc la limita sãrãciei, fãrã curent electric, fãrã televizor, fãrã frigider, fãrã bani de multe ori si fãrã mâncare. Estera, singura fatã, are 12 ani si este elevã la Scoala Gimnazialã nr. 10 din Bârlad. Are rezultate bune la învãtãturã, desi învatã... citeste mai mult

