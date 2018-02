Newsletter Eşti curios de ceea ce se întâmplă în lumea auto? Îţi trimitem ştirile zilei direct pe e-mail. În prima zi a expediției noastre #CuDusterÎnCreieriiMunților vă spuneam că am început pe dos. Ba ne-am plâns de spațiul mic pentru bagaje, ba de ploaia care ne-a murdărit Orange-ul Atacama, ba de etajarea treptelor de viteză. Au fost nimicuri pe lângă surpriza pe care am avut-o când am eliberat vila celor de la Green Resort Bran.

După ce am burdușit din nou mașina cu bagajele noastre și apa celor de la Borsec, Dusterul nostru s-a cam dezumflat. La propriu. Anvelopa dreapta... citeste mai mult

