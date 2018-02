După două zile petrecute în inima Apusenilor, la 30 de kilometri de orice magazin sătesc, izolarea ne-a cam doborât. Tocmai de aceea Codrin, corporatistul care s-a mutat aici și a ridicat , a devenit pentru noi un munte de voință și un erou al lumii moderne. Ne-am despărțit însă cu greu de el și căsuța lui. Pînă și Toma, lupul lui alb, parcă ne-ar mai fi ținut acolo. Dimineața a venit cu temperaturi pozitive, așa că drumul a devenit ceva mai sigur. Am renunțat definitiv la setul de lanțuri și am coborât fără probleme, ajutați doar de sistemul Hill... citeste mai mult

azi, 02:40 in Auto, Vizualizari: 45 , Sursa: Automarket in