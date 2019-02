Cu durere in suflet anuntam trecerea in nefiinta a mult iubitului nostrum tata si bunic, VASILE BIRAU la varsta de 74 ani, pensionar CFR. Te vom plange mereu, fiul Vasile, fiica Adela cu sotul Valentin si nepoata Alesia. Dumnezeu sa-I odihneasca in...

Vestic, 2 Martie 2016