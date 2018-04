Oltchim Ramnicu Valcea a castigat partida cu Krim, scor 23-20, rezultat in urma caruia campioana Romaniei a incheiat pe locul doi in Grupa II Principala din Liga Campionilor la handbal feminin. In semifinalele competitiei, Oltchim se va duela cu Gyor...

Hot News, 17 Martie 2013