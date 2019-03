Cu facultate dar fara oportunitate! Avem prea multi tineri supracalificati

Patru din 10 vanzatori din Romania au facultate! Tot mai multi angajati romani sunt supracalificati, adica au un job sub nivelul lor de pregatire. Specialistii spun ca de vina sunt, in general, tinerii, care in loc sa invete o meserie fac o facultate “de rusine”.

18 % dintre tinerii romani, desi au treminat facultatea lucreaza pe un post unde nu sunt necesare studii superioare. Cele mai multe persoane supracalificate sunt in vanzari – 36,3%, potrivit Eurostat.

