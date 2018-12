România a pierdut cu Ungaria, 29-31, dar e ca şi calificată în semifinalele Campionatului European, având nevoie ca Germania să nu învingă Olanda la mai mult de 12 goluri diferenţă. La egalitate de puncte cu Norvegia şi Ungaria, tricolorerele au avantajul golaverajului după meciurile directe. România are golaveraj plus 6, iar Norvegia, plus 5 goluri. Cristina Neagu s-a accidentat grav în minutul 51 şi a fost transportată la spital. VIDEO cu imaginile. Eliza Buceschi a dat primele detalii despre accidentarea Cristinei Neagu. Surpriză în cealaltă grupă principală de la... citeste mai mult

