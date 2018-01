Cu cine sa faci si cu cine sa nu faci afaceri in Romania Keysfin a realizat o radiografie a economiei romanesti, privita prin prisma riscului de business, iar concluziile sunt alarmante. In 2018, exista in Romania, un om de afaceri care face business cu 119 companii dintre care 116 sunt in insolventa.

In topul KeysFin, mai sunt alti 9 oameni de afaceri care au intre 40 si 100 de firme in insolventa. Unii le spun rechini, altii gropari, pentru ca multi dintre ei sunt specializati in achizitia si lichidarea firmelor cu probleme. Altii asa s-au obisnuit sa lucreze, iar, cand nu le mai merg afacerile, le trec in insolventa si deschid altele noi. Pentru partenerii de afaceri,... citeste mai mult