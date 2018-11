Aflat la un miting al republicanilor organizat la Tupelo, Mississippi, oraşul în care s-a născut Elvis, şeful Casei Albe a stârnit reacţii puternice, fie de aproabare, fie de dezaprobare, după ce s-a comparat cu regele rock'n'roll-ului. „În afara părului blond, în tinereţe, îmi spuneau că arăt ca Elvis... Puteţi să credeţi asta? Am considerat mereu asta drept un mare compliment“, a spus Donald Trump. Pres. Trump, in Tupelo, MS, the birthplace of Elvis Presley: "Other than the blonde hair, when I was growing up they said I looked like Elvis...I always considered that a great compliment." https://t.co/NkJuIoh4fP pic.twitter.com/uBAzhWwA9G

