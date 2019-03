Mircea Badea a dezvăluit numele pe care ar fi vrut să îl voteze la alegerile europarlamentare.

”Eu am promis că o să votez la europarlamentare cu doamna Hildegard Brand. Eu am sperat, dar nu candidează. Ghinion. Eu acum am aflat. Mi-a năruit planurile despre alegeri, trebuie să mă reconfigurez. Crin Antonescu zicea că va candida. El zicea că nu mai face politică externă,la Bruxelles avea parte de altceva”, a declarat Mircea Badea, la Antena 3.

