Cu cine a petrecut Raed Arafat revelionul

Secretarul de stat Raed Arafat este dedicat în totalitate profesiei.

”Tăticul SMURD” nu a lipsit niciodată de la serviciu în momentele-cheie, fie că e vorba de catastrofe, incendii ori accidente. Fondatorul serviciului de urgenţă are o familie în Palestina, pe care o vizitează destul de rar, dar puţină lume ştie că are şi aici o familie... de peşti.

Aşa cum recunoştea şi el în interviurile în care vorbea despre viaţa personală, Raed Arafat este ”însurat” cu munca, şi, din acest motiv, nu a lipsit de la post nici în noaptea de Revelion.

”Nu am plecat în concediu, am rămas, ca în ceilalţi ani, în... citeste mai mult