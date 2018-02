Pe 15 februarie, in jurul orei 13.00, in Punctul de Trecere a Frontierei Albita s-a prezentat pentru efectuarea formalitãtilor de control, pentru a intra in tarã, cetãteanul moldovean Ivan O., in varstã de 55 de ani, conducand un autoturism marca Mazda. În baza unor informatii detinute, politistii de frontierã au solicitat inspectorilor vamali efectuarea unui control amãnuntit asupra mijlocului de transport, ocazie cu care echipa comunã de control, formatã din politisti de frontierã si inspectori vamali, a descoperit ascunse in locuri special amenajate in bordul, aripile din fatã si spate ale autoturismului cantitatea de totalã de 15.400 tigarete de diferite mãrci, cu timbru de... citeste mai mult