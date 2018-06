Simona s.a calificat în turul al treilea, unde o va întâlni pe nemţoaica Andrea Petkovici, locul 107 WTA. Forma bună a Simonei nu poate fi separată de relaţia excelentă pe care o are cu Darren Cahill, antrenorul care o pregăteşte pentru al treilea an consecutiv.

"Locul 1 mondial i-l datorez lui Darren. Mi-a spus acum cateva zile ca m-a luat de pe locul 2. E cel mai bun antrenor, iar calmul lui australian conteaza enorm pentru mine", a spus Simona, conform Fanatik.

Simona Halep a devenit numărul 1 mondial anul trecut, în luna octombrie, şi are 31 de săptămâni în fruntea tenisului feminin mondial.

