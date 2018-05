• elevii clasei a X-a B din cadrul Colegiului “Bălcescu” doresc să promoveze siguranţa în trafic şi i-au invitat pe toţi colegii lor ca astăzi, 29 mai, să vină cu bicicletele la şcoală • acţiunea face parte din proiectul “Your Ideas - Your Initiatives 2018”, în cadrul iniţiativei “International Schools Challenge on Road Safety and Mobility – Renault”



Astăzi, elevii Colegiului Naţional “Nicolae Bălcescu” vor veni la şcoală pe bicicletă! Ideea aparţine elevilor clasei a X-a B şi face parte din proiectul “Your Ideas - Your Initiatives 2018”, ca... citeste mai mult