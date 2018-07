Cu Basarabia la New York

După cum ştiţi, am dăruit şi eu Anului Centenar o carte. O carte despre Basarabia. Despre frământările şi speranţele româneşti dincolo şi dincoace de Prut. Este o carte a unui jurnalist, nu a unui istoric. Ideea conturată în mintea mea i-am mărturisit-o prietenului Teodor Ardelean care, fără să stea mult pe gânduri, a tipărit cartea sub pecetea instituţiei fanion pe care o conduce: Biblioteca Judeţeană „Petre Dulfu” din Baia Mare. Care a organizat lansarea cărţii la Sighetu Marmaţiei, Baia Mare şi Chişinău. Şi iată-mă cu cartea despre Basarabia la New... citeste mai mult