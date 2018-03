Ministerul Muncii pregăteşte un proiect care le va permite românilor să opteze între pilonul unu, de stat, şi cel privat.

Lia Olguţa Vasilescu spune că are şi cifre care să îi susţină demersul şi care arată că viitorii pensionari sunt mai în siguranţă dacă îşi depun contribuţiile la stat, în loc de firmele private care administrează aceste drepturi:

"Nu se desfiinţează acest Pilon II, doar că analizăm posibilitatea că fiecare persoană să poată să opteze, să nu existe obligaţia prin lege să fie şi la Pilonul I şi ÎI de pensii. Eu la vremea respectivă aşa am făcut, eram între 34 şi 35 ani.

În acest an s-a putut opta. Am... citeste mai mult

