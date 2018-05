Cu al doilea model in pragul liniei de asamblare, Ford bate obrazul Guvernului ca nu face autostrazi Ford Romania a anuntat o investitie suplimentara de 200 de milioane de euro care va crea 1.500 de locuri de munca la uzina din Craiova.

Investitia presupune construirea unui al doilea tip de vehicul la fabrica din tara noastra. Ford nu a anuntat inca numele modelului. In prezent, la Craiova, sunt fabricate modelul EcoSport si motorul 1.0 EcoBoost. "Aceasta noua investitie confirma continuarea evolutiei gamei noastre de modele interesante produse in Europa si subliniaza, totodata,... citeste mai mult

azi, 01:19 in Auto, Vizualizari: 28 , Sursa: Manager in