Zinedine Zidane trece prin cea mai dificilă perioadă de când a preluat Real Madrid, în iarna lui 2016. După ce a rămas la 16 puncte de Barcelona, care joacă în această seară cu Real Sociedad şi are şansa de a mări distanţa, antrenorul francez încearcă să regleze echipa în perioada de transferuri din iarnă şi a pus ochii pe Alisson Becker, portarul lui AS Roma.

Portarul brazilian de 25 de ani a intrat pe radarul lui Real Madrid, fiind urmărit şi de PSG după ce în acest sezon a avut evoluţii bune în poarta lui AS Roma, susţine... citeste mai mult