Campioana Spaniei, FC Barcelona, a devenit clubul care are cele mai mari cheltuieli cu salariile jucătorilor pe an. Clubul blaugrana are o creştere de 42% faţă de anul 2017. Potrivit KPMG, oficialii catalani plătesc 562 de milioane de euro pe salariile lui Messi & Co.

Creşterea masivă a cheltuielilor s-a produs în momentul în care Philippe Coutinho a semnat cu Barcelona (n.red. - echipa a plătit, în 2018, 160 de milioane de euro pe transferul brazilianului), dar şi venirea lui Ousmane Dembele de la Borussia Dortmund şi prelungirile contractelor mai multor jucători, printre care şi vedeta echipei,... citeste mai mult

