Cu 300 de euro si-a cumparat ”dreptul” de a conduce o masina

Politisti de frontiera vasluieni efectueaza cercetari cu privire la un barbat cu cetatenie romana si R. Moldova care a prezentat la controlul de frontiera un permis de conducere fals.

La sfarsitul saptamanii trecute, s-a prezentat in Punctul de Trecere a Frontierei Albita– I.T.P.F. Iasi, pentru efectuarea formalitatilor necesare intrarii in tara, Andrei C., cu dubla cetatenie, romana si R. Moldova, in varsta de 30 de ani, conducand un ansamblu de vehicule format dintr-un microbuz si o remorca, ambele inmatriculate in R. Moldova.

Existand suspiciuni cu privire la autenticitatea permisului de conducere prezentat la controlul de frontiera, similar celor... citeste mai mult

