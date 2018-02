CTP numeste un nou Director de Constructii pentru Romania

Emanoil Dascalu CTP, cel mai mare dezvoltator si administrator de parcuri industriale si logistice din regiune, il numeste pe Emanoil Dascalu in functia de Director de Constructii, pentru Romania. El va supraveghea desfasurarea proiectelor de constructii ale CTP in intreaga tara. Venirea sa in companie va intari echipa locala, ajutand astfel la continuarea ritmului accelerat de dezvoltare a CTP pe piata romaneasca.

Emanoil Dascălu are 45 de ani și va fi responsabil de gestionarea tuturor activităților de construcție derulate de CTP în România. Acesta are o experiență vastă în management pe segmentul de construcții și s-a... citeste mai mult