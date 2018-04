CTP a demarat lucrarile de constructie in CTPark Cluj II

CTP a inceput lucrarile de constructie in CTPark Cluj II, un nou parc logistic situat in apropiere de Cluj-Napoca, in localitatea Floresti.

Proprietatea va avea o suprafață totală închiriabilă de 30.000 m² și va fi finalizată în trei etape, cu livrarea integrală programată pentru luna decembrie 2018.

Acesta este cel de-al doilea parc logistic și industrial deținut de CTP în județul Cluj, după CTPark Cluj I.

CTP continuă să crească în ritm accelerat la nivel național și va livra un alt parc logistic... citeste mai mult