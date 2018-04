Miercuri s-a derulat o etapă intermediară în campionatul Ligii Elitelor Under 19, respectiv în campionatele clasice ale Under 19 şi 17. CSŞ 2, echipa ce reprezintă Baia Mare în Liga Elitelor, a obţinut o victorie fără drept de apel împotriva reşiţenilor de la CSM Şcolar, scor 6-0, însă se situează în partea inferioară a clasamentului Seriei Vest, pe poziţia a şaptea. În campionatele clasice, Under 19 şi 17, a fost programată disputa locală dintre FC Kiss şi Electrica, în ambele jocuri prima echipă cîştigînd la scor, 11-0 şi 19-0.

• Liga Elitelor, Under 19,... citeste mai mult