Azi, 17 octombrie, de la orele 12.00 şi 14.00, se vor disputa şaisprezecimile Cupei Elitelor la Under 19 şi 17. La Under 19, prin prisma locului secund ocupat în etapa preliminară, CSŞ 2 Baia Mare s-a calificat în această fază. Iar azi va întîlni, de la ora 12.00, pe terenul din satul Săsar, FC Ardealul Cluj-Napoca, partidă ce va fi arbitrată de Kovacs Szabolcs (Carei), ajutat de asistenţii Tamas Kopriva şi Cătălin Adrian Zsigrai (ambii Satu Mare). Şi la Under 17 o avem în şaisprezecimi calificată pe CS Minaur Baia Mare. Gruparea de sub Dealul Florilor se va duela tot cu FC Ardealul Cluj-Napoca. Partida, care va debuta la ora... citeste mai mult