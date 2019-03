Procurorul-şef al DNA a propus CSM prelungirea delegării in funcţia de procuror-şef al Secţiei judiciare penale din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie a procurorului Mădălina Scarlat, precum si prelungirea delegarii în funcţia de procuror şef al Secţiei de combatere a corupţie a procurorului Danut Volintiru.

Sectia pentru Procurori a CSM va lua in discutie propunerile conducerii DNA in sedinta de maine.

Propunerea de prelungire a delegarilor a venit dupa ce a fost abrogat articolul din OUG 7 care interzicea delegarea procurorilor in functii de conducere in care sunt numiti de presedinte.

La finalul lunii trecute, şeful DNA,... citeste mai mult

