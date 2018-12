Dincolo de Liga Naţională de baschet feminin mai există şi Cupa României, o competiţie mai puţin stabilă şi care-şi schimbă sistemul de desfăşurare de câte ori are ocazia.

De fapt aşa se întâmplă şi cu primul campionat al ţării, o bună parte a suporterilor neştiind cu exactitate regulile (ele se tot modifică), sistemul de desfăşurare şi alte aspecte care încarcă baschetul de la an la an.

Trecând la subiect, în prima zi a săptămânii s-a tras la sorţi pentru stabilirea perechilor din turul doi al Cupei... citeste mai mult