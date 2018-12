Din Liga Naţională de baschet feminin

Sezonul 2018-2019 al Ligii Naţionale de baschet feminin continuă din weekend cu cea de-a doua fază: Grupa Roşie şi Grupa Galbenă. CSM Satu Mare nu are prea multe zile de odihnă, iar sâmbătă va avea primul meci acasă cu Phoenix Constanţa, câştigătoarea Grupei B.

Grupa Roşie este formată din 7 echipe, locurile 1-6 venite din Grupa A plus locul 1 din Grupa B. Grupa Galbenă are 6 echipe, adică locurile 2-7 de la finalul Grupei B.

Aşadar în perioada 22 decembrie – 23 martie se joacă din nou grupe, după sistemul fiecare... citeste mai mult