Final Four Cupa României se dispută sâmbătă şi duminică la Sfântu Gheorghe

Baschebalistele de la CSM Satu Mare au pornit la drum cu destinaţia Sfântu Gheorghe. Este localitatea unde sâmbătă şi duminică se va desfăşura Final Four Cupa României. Adică se află pe masă primul trofeul intern din sezonul 2018-2019 de baschet feminin.

S-a schimbat sistemul faţă de anul trecut când am avut Final 8, tot la Sfântu Gheorghe. Finala precedentă s-a disputat între Sepsi şi CSM Satu Mare, iar gazdele au ridicat trofeul după victoria cu 62-48. Echipa sătmăreană va înfrunta în semifinale pe Phoenix... citeste mai mult