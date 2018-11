Echipa feminina de baschet 3×3 a clubului CSM Satu Mare, formata din Adina Pop, Andreea Lazăr, Alexandra Uiuiu și Anamaria Kadar, s-a impus in al treilea turneu din “3×3 Cupa Romaniei, editia 2018-2019”, dupa ce a castigat finala disputata impotriva echipei ACS Sepsi SIC Sfantu Gheorghe, cu scorul de 21-17. In semifinalele celui de al treilea turneu al competitiei KO, intrecere organizata de Federatia Romana de Baschet si 3×3 Romania, cu sprijinul Ministerului Tineretului si Sportului si Sport Arena, echipa CSM Satu Mare, singura care a acumulat punctaj maxim, cu cinci victorii in cinci partide, s-a impus si in fata grupării CSU Oradea, cu scorul de 18-16, iar finalista... citeste mai mult