„Consider că am avut o evoluție bună, echipa s-a mișcat bine după o pregătire centralizată de zece zile în care jucătorii au răspuns foarte bine la antrenamente. După cum se știe, am pus accent pe pregătirea fizică, băieții s-au dăruit, au muncit și consider că jocul cu CSM Lugoj a fost unul util. Am dat credit și celor patru sau cinci tineri de la Centrul de copii și juniori al clubului și cred că au dat un randament bun. Ne vom baza și pe ei în continuare. Avem un lot foarte bun, iar Dragoș Săulescu este printre jucătorii cei mai... citeste mai mult