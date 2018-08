CSM Resita, primul succes din amicale

Dupa ce e cedat in prima etapa a returului Diviziei A de handbal masculin, la Suceava si si-a aminat meciul din runda a doua, cu Teleorman Alexandria, Politehnica a bifat ieri primul succes oficial in 2012. Jucind in deplasare, la Focsani, cu CSM...

Ziarul de Iasi, 20 Februarie 2012