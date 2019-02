„A fost un test util pentru noi, la fel cum au fost și celelalte partide de pregătire. Băieții au răspuns pozitiv la ceea ce le-am cerut și rezultatul nu a întârziat să apară. Felicit echipa adversă, pe Alexandru Pelici și consider că Ripensia este o echipă bună a Ligii a II-a. După părerea mea, am făcut față acestei echipe de Divizia B. Acest joc a fost primul din această perioadă pe care-l disputăm pe iarbă. A fost destul de greu de jucat pe gazon, dar s-a văzut pregătirea pe care am făcut-o în acestă iarnă și spun eu că jucătorii au făcut față acestui teren greu. Urmează o perioadă cu antrenamente zilnice, iar ultimul meci amical al nostru va fi cu ACS Dumbrăvița, acasă,... citeste mai mult