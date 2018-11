CSM Resita, dupa puncte la Targu Jiu

CSM Reșița ocupă în prezent primul loc în Divizia A, Seria C, cu două puncte în plus față de Craiova. După acest două meciuri de pe teren străin, handbaliștii vor încheia acest an cu partida de acasă împotriva echipei Poli Timișoara pe data de 1 decembrie. Campionatul se va întrerupe după partida cu Poli și se va relua pe data de 2 februarie a anului viitor.

„Vom întâlni sâmbătă formația din Târgu Jiu, într-un joc foarte dificil pentru noi. Fiind în deplasare acest joc, ne așteptăm să fie greu, dar ne dorim să-l câștigăm. După acest meci din deplasare, vom juca o altă partidă, tot în deplasare, cu Universitatea Craiova. Ne dorim foarte mult să câștigăm aceste două... citeste mai mult

