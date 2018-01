Propunerea anunţată în 2017 vizând împărţirea Clubului Sportiv Municipal Ploieşti în două structuri, una care să se ocupe de administrarea bazelor sportive şi una care să rămână cu activitatea sportivă propriu-zisă, ar putea prinde contur în acest an. Atât primarul Adrian Dobre cât şi viceprimarul Cristian Ganea au anunţat că există această intenţie, care ar putea fi pusă în practică încă din prima parte a acestui an, înainte de aprobarea bugetului local pe 2018.

