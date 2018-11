Lidere în seriile B și C, CSM Olimpia Satu Mare și AS Căpleni au câștigat puncte la masa verde în urma deciziilor luate de Comisia de disciplină în ședința de marți.

Dacă pentru CSM Olimpia a fost o formalitate deoarece adversarul, Voința Doba nu s-a prezentat, în schimb pentru Căpleni această decizie înseamnă încă două puncte în plus în clasament.

Pe teren rezultatul meciului Cămin-AS Căpleni a fost egal, 1-1 și la acel moment liderul seriei C pierdea primele puncte…Doar că în urma contestației AS Căpleni câștigă la masa verde și are acum 10 victorii din 10 meciuri... citeste mai mult