CSM a publicat in 21 IULIE o hotarare a plenului luata in 13 mai care facea referiri la o emisiune a Antenei 3 si la articole din jurnalul.ro difuzate in 24 aprilie. Distanta dintre emisiunea EXCES DE PUTERE care face obiectul analizei Inspectiei...

Jurnalul National, 22 Iulie 2015