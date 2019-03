- Tragerea la sorți a pentru programul Turneului Final Four al Cupei României la baschet masculin a consemnat următoarele întâlniri în semifinale: U BT Cluj-Napoca – CSM CSU Oradea și BC CSU Sibiu – Dinamo Știința București.

Turneul Final Four se va desfășura la BT Arena din Cluj-Napoca, în perioada 17-18 aprilie. A doua zi, în aceeași locație, va avea loc All Star Game-ul baschetului masculin românesc 2019.

CSM CSU Oradea va avea parte, așadar, în semifinale, de un duel cu marea sa rivală din ultimii ani, U BT Cluj-Napoca. Întâlnirea va fi cu atât mai dificilă cu cât se va juca pe terenul clujenilor. Cele două...