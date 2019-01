CSM Bucureşti începe pregătirea pentru reluarea sezonului de handbal. Campioana Ligii Naţionale de anul trecut are programat primul antrenament joi, 3 ianuarie. Acesta va avea loc la Sala Apollo, de la ora 17:00.

Înaintea începerii şedinţei de pregătire, antrenorul Dragan Djukic şi două jucătorare vor oferi declaraţii în privinţa aşteptărilor din acest an din întrecerea internă şi de pe plan internaţional.

În Liga Naţională, CSM Bucureşti are ceva probleme. Deşi este principala favorită la ocuparea primului loc la finalul sezonului,... citeste mai mult