CSM București, GHINION la tragerea la sorți pentru Final Four-ul de la Budapesta

Echipele de handbal feminin CSM Bucureşti - Gyor şi Rostov-Don - HC Vardar vor disputa semifinalele Ligii Campionilor, la Turneul Final Four de la Budapesta, potrivit tragerii la sorţi de marţi.

Meciurile de la Turneul Final Four, programat la Budapesta în 12-13 mai, vor avea loc de la aceleaşi ore, 16.15 şi 19.00, doar ordinea acestora urmând a fi stabilită.

CSM Bucureşti s-a calificat Turneul Final Four al Ligii Campionilor, după ce a eliminat formaţia franceză Metz Handball, cu 34-21 şi 20-27. Gyor a trecut de... citeste mai mult

