EHF a anuntat, luni, programul meciurilor din faza grupelor principale in Liga Campionilor la handbal feminin.

Calificata de pe primul loc, CSM Bucuresti va debuta in deplasare contra puternicei Gyor, meci care va avea loc pe 25 ianuarie.

Gyor incepe grupele principale cu 8 puncte, in timp ce campioana Romaniei are 6 puncte in cont.

Pe 1 februarie CSM Bucuresti va primi vizita celor de la Krim Ljubljana, urmand ca pe 8 februarie sa se deplaseze la Thuringer.

Returul cu Gyor se joaca pe 22 februarie,... citeste mai mult