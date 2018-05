Duminica, 13 Mai, 17:52

CSM București a obținut locul 3 în Final Four-ul de la Budapesta. "Tigroaicele" au învins-o la limită pe Rostov Don, 31-30, în finala mică disputată azi. (detalii, aici).

"E o mare bucurie. Am arătat altfel și ne-am dorit să demonstrăm că putem fi o echipă. Am jucat fără presiune și ne-am zis că trebuie să câștigăm o medalie. Am jucat ca o echipă pe toată durata meciului. Am avut un moment de delăsare, dar am demonstrat în acel moment greu din repriza secundă că suntem o echipă.

Am avut un public minunat, care ne-a susținut ca și cum am fi jucat finala mare. Vreau să le mulțumesc că sunt alături de noi. Mai am un an de... citeste mai mult

acum 45 min. in Sport, Vizualizari: 31 , Sursa: Gazeta Sporturilor in