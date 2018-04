Articol de — Marian Ursescu Vineri, 06 Aprilie, 13:00

În ultimii 4 ani, de când practic CSM București a început să fie cu adevărat o echipă puternică, 9 antrenori s-au perindat pe banca tehnică a campioanei României.

CSM București - Metz, manșa tur din sferturile Ligii Campionilor, se joacă azi, de la ora 20:30. Partida va fi liveTEXT pe GSP.ro și în direct la TV Digi Sport, TV Telekom Sport și Look TV. CSM București va aborda dubla cu Metz din sferturile de finală ale Ligii Campionilor cu un nou antrenor pe banca tehnică. Nou e un fel de a spune pentru că Per Johansson a mai avut un mandat de două luni, exact acum un an, în aceeași fază a competiției!

În 2017, nordicul prelua... citeste mai mult