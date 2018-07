Cseke Attila a declarat, marţi, corespondentului MEDIAFAX, că abia după intrarea în sala de plen a Senatului, parlamentarii Uniunii au aflat că Opoziţia plecase.

”Noi, senatorii UDMR, am avut şedinţă de grup înainte de şedinţa de plen în care am analizat şi dezbătut proiectul modificării Codului Penal, care este unul complex şi complicat, şi am întârziat la şedinţa din plen, deoarece şedinţa noastră s-a prelungit. Nu a fost nimic intenţionat, nimic neintenţionat, pur şi simplu aşa s-a întâmplat să întârziem, iar unii au tras concluzia că, prin... citeste mai mult

azi, 18:18 in Politica, Vizualizari: 49 , Sursa: Mediafax in