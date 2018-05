Ultimul scandal în care a fost implicat CNCD este cel de luna trecută cu publicaţia de satiră Times New Roman. Concret, Consiliul a amendat site-ul cu suma 16.000 de lei pentru un articol defăimător la adresa femeilor din PSD. În faţa acestei decizii, conducerea publicaţiei a afirmat că CNCD se află sub controlul PSD, dar şi că va da în judecată instituţia.

În ultimul an CNCD a dat mai multe decizii favorabile oficialilor PSD. De pildă, în ceea ce o priveşte pe Viorica Dăncilă instituţia a hotărât că nu a discriminat persoanele cu autism atunci când... citeste mai mult

