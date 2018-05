CS Tenis Club Vaslui isi intareste cartea de vizita

Desi nu are traditie, membrii si antrenorii Clubului Sportiv (CS) Tenis Club Vaslui incep, incet-incet, sã se facã cunoscuti la nivel regional. Recent, sportivul Bogdan Damian, in varstã de 16 ani, membru al CS Tenis Club Vaslui, avandu-l ca antrenor pe Mihai Volusniuc, a participat la Trofeul Mizar OST Bacãu, categoria I, competitie in cadrul cãreia a ajuns panã in actul final, clasandu-se pe pozitia secundã. Bogdan Damian face tenis de la varta de 7 ani si poate fi considerat o sperantã a tenisului vasluian, el adunand, panã acum, peste 20 de diplome si trofee.

