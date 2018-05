CS Sporting Recea, 2 victorii la turneul zonal

În 25 şi 26 mai, în Cluj-Napoca, a avut loc turneul zonal 8 pentru campioanele judeţene la nivelul de vîrstă Under 11. Reprezentanta Maramureşului a fost CS Sporting Recea, care a terminat confruntările din judeţ neînvinsă (17 victorii şi un egal în 18 partide).

