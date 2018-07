Clubul Sportiv Phoenix Constanța își mărește baza de selecție a sportivilor în vederea participării la Campionatele Naționale de Baschet Under 18, Under 16 Under 15 Under 13 Under 12 (Mini-baschet) Under 10 (baby baschet) sezonul 2018-2019 și vine în întâmpinarea iubitorilor de baschet cu mai multe cursuri de baschet (grupe de performanţă şi grupe de întreţinere) pentru fete şi băieţi atât pe perioada vacanţei de vară (la Facultatea De Educație Fizica Și Sport) cât şi pe timpul anului şcolar (începând din septembrie) în sălile de sport ale şcolilor din municipiu: Liceul Teoretic Lucian Blaga (Poarta 6), Şcoala Gimnazială nr. 29 „Mihai Viteazul”... citeste mai mult

